Su i ricoveri in terapia intensiva, boom di guariti

Balzo dei ricoverati in terapia intensiva nelle ultime 24 ore nelle Marche: il bollettino segna +8, per un totale di 2 ricoverati in più rispetto al giorno precedente, complice la diminuzione in semi intensiva (-1) e nei reparti non intensivi (-5). In totale sono 605 i degenti causa Covid 19 nelle strutture regionali.

Nel dettaglio, sono 76 i ricoveri in terapia intensiva, 151 in semi intensiva, e 378 nei reparti non intensivi.

Boom dei guariti, crescono i dimessi

Accanto all’aumento dei ricoveri, però, cresce anche il numero dei dimessi (+36), con un totale di + 706 dimessi/guariti rispetto al giorno precedente, e 46774 persone fuori dall’incubo dall’inizio della pandemia.