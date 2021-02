Un algoritmo per la Fase 2, “ma senza vaccini restiamo con l’ago in mano” – VIDEO

ANCONA – “Se non ci sono i vaccini, noi rimaniamo con l’ago in mano e poi c’è la crisi politica che potrebbe in qualche modo rallentare alcune decisioni importanti da prendere”. Sono le due criticità che secondo il segretario della Federazione marchigiana dei medici di base Massimo Magi non hanno consentito alle Marche di completare la fase 1 della campagna di vaccinazione contro il Covid.

Al netto di una riprogrammazione del piano vaccini a livello nazionale, slitterà quindi la fase 2, in cui i destinatari del siero saranno gli Over 80, e i protagonisti saranno i medici di base sia con le somministrazioni sul territorio che a domicilio. E che potranno espletare il compito di stilare l’elenco grazie a un algoritmo.

A rendere più irta di insidie la strada dell’immunità della popolazione anziana anche le differenze metodologiche associate ai tre vaccini al momento autorizzati: Pfizer, Moderna e AstraZeneca.