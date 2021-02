Post sisma e il diritto all’abitare: Nonna Peppina commendatore della Repubblica – VIDEO

Il riconoscimento per la 98enne di Fiastra: la vicenda della casetta inizialmente definita “abusiva” l’ha fatta conoscere al mondo intero come esempio di resilienza e lotta per i territori terremotati del Centro Italia.

FIASTRA – “Sono stata contenta, devo dire la verità. Però è troppo. Adesso spero solo di riuscire a vedere casa mia un po’ ricostruita”, dice quando la raggiungiamo al telefono dopo la notizia della nomina a commendatore della Repubblica. La voce di Giuseppa Fattori, umile e gentile, assomiglia ad un sussurro eppure è stata in grado di gridare il diritto all’abitare rivendicato da una comunità intera, quella del centro Italia del post sisma del 2016.

Usiamo il telefono fisso perché la connessione internet è precaria a San Martino, frazione di Fiastra, nella casetta protagonista delle note vicende giudiziarie dove Nonna Peppina ora abita tranquilla sperando dice, a 98 anni, di vedere la sua vecchia casa ricostruita accanto all’orto e alle sue galline. Dove ha passato un’intera esistenza con il marito e crescendo le figlie Gabriella e Agata. Il cantiere è partito.

In uno studio pubblicato dalla rivista dell’università californiana Husting College la “Nonna d’Italia” è stata inserita tra i simboli di resilienza femminile, nell’ambito di una collaborazione internazionale dell’Università di Camerino, l’Università della Louisiana e l’Università di Tokyo sulla resilienza che diventa lotta per restare nella propria terra. E’ stato uno dei caratteri distintivi che fa diventare “Nonna Peppina un simbolo anche di tutte le altre nonne del cratere che dopo una vita di sacrifici continuano a lottare per il proprio territorio, dice Sauro Scaficchia, sindaco di Fiastra che stamattina conferma la notizia ufficiale arrivata in prefettura a Macerata della nomina di Giuseppa Fattori commendatore della Repubblica nominata dal presidente Sergio Mattarella.