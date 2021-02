La Regione “striglia” le banche: “Molti incassi, pochi prestiti” – VIDEO

Per un’impresa, ad oggi, bastano 101 euro, e più dell’1 % del totale dell’esposizione verso una banca per far scattare la soglia di rilevanza come “cattivo pagatore”. E’ la nuova definizione di default, frutto di un automatismo deciso con un regolamento europeo entrato in vigore il 1 gennaio 2021.

Il video racconto di Lucio Cristino…

Nei mesi della crisi dell’economia causa pandemia, un ulteriore ostacolo a che le aziende possano avere linee di credito continue e agevolate.

Intanto Mirco Carloni, vice presidente della giunta regionale, tuona: “Abbiamo pagato più di altre regioni. Le banche hanno incassato molti risparmi e pagato pochi prestiti”.

Una dichiarazione che anticipa una stagione di braccio di ferro con il credito.

