Il Covid nelle Marche: altri 15 decessi in 24 ore, stabili i ricoveri. Acquaroli: “Attenzione ai sintomatici”

Il report del Servizio Salute della Regione Marche.

ANCONA – Una delle giornate più drammatiche in termini di numeri, ma soprattutto di vite che si sono spente:15 decessi sono stati registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche che vanno appesantire un bilancio di 2011 persone che hanno perso la vita dall’inizio dell’emergenza sanitaria. La più giovane è una donna di 70 anni di Cupra Marittima deceduta all’ospedale di San Benedetto del Tronto.

In ospedale calano i ricoverati, in totale sono 603. Trenta persone sono state dimesse nelle ultime 24 ore. Resta stabile la situazione nelle rianimazioni (68 ricoverati), ci sono stati due ingressi in terapia semintensiva ma ci sono anche 23 persone che sono in attesa nei pronto soccorso.

Attenzione ai sintomatici nella lettura dei dati giornalieri sul contagio nelle Marche. Scrive il presidente della Regione Francesco Acquaroli su Facebook: “Oggi abbiamo riscontrato 49 positivi sintomatici, che sommati a quelli di ieri, raggiungono complessivamente 87 in questa settimana, mentre nello stesso giorno della scorsa erano 89. È bene tenere a mente che i dati di questa settimana saranno utilizzati per il calcolo dell’indice RT della prossima settimana e che dunque, per l’RT di questa settimana fanno fede quelli della scorsa, come ormai da prassi”.

La situazione oggi. I sintomatici di oggi rappresentano il 12% dei positivi totali, ovvero 408 scoperti dai 1785 tamponi molecolari effettuati (con un’incidenza dunque del 22,8%). A questi si aggiungono gli 85 positivi emersi dai 1253 test antigenici rapidi che andranno poi sottoposti al tampone molecolare (incidenza del 7%). Sono invece 1967 i tamponi effettuati nel percorso guariti, con un rapporto positivi/testati pari al 13,4%.

Dove corre il contagio. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 408 (52 in provincia di Macerata, 173 in provincia di Ancona, 77 in provincia di Pesaro-Urbino, 52 in provincia di Fermo, 41 in provincia di Ascoli Piceno e 13 fuori regione).