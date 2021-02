Vaccini, fase 1 in ritardo, mancano metà delle dosi – VIDEO

ANCONA – Il rallentamento della consegna dei vaccini fa slittare il completamento della fase 1 del piano vaccinale previsto dalla Regione Marche che da cronoprogramma doveva completarsi entro inizio febbraio.

Nella prima tranche era prevista la somministrazione dei vaccini contro il covid a gli operatori sanitari e sociosanitari, gli ospiti e il personale delle residenze per anziani e gli ultraottantenni.

Nel frattempo la Regione, anche sulla base di quanto emerso dalla Conferenza stato-regioni dello scorso sabato, ribadisce la necessità di iniziare la somministrazione degli anticorpi monoclonali per le cure al Covid19. Lo stesso Commissario Arcuri ha dichiarato che l’Italia si attiverà per il finanziamento di una produzione italiana di anticorpi monoclonali e che avrebbe chiesto ad Aifa di valutare i prodotti attualmente in commercio per un uso anche nel nostro Paese.

Prosegue invece oltre il termine di scadenza previsto inizialmente lo screening della popolazione tramite i test antigenici rapidi.