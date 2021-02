Balneari, punto fermo sulle concessioni ma incognite per il Covid – VIDEO

PORTO SAN GIORGIO – Hanno davanti ancora qualche mese i balneari ma presto torneranno a lavoro per tirare a lucido locali e chalet per ripartire in primavera, ma con tante incognite per l’emergenza sanitaria Coronavirus. Qui siamo a Porto San Giorgio dove qualcuno si concede una passeggiata lungo l’arenile nei giorni più liberi da fascia gialla. Per gli operatori balneari la proroga delle concessioni segna un punto fermo ma è difficile immaginare come sarà la prossima estate. (VIDEO)