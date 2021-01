Scappa dalla comunità per minori, ritrovata ai Giardini Diaz

MACERATA – E’ stata ritrovata ai Giardini Diaz di Macerata la quindicenne scappata dalla struttura per minori a cui era stata affidata sabato sera.

La ragazza è stata rintracciata intorno alle 15:30 dai carabinieri a seguito di ricerche svolte tra gli amici della giovane.

La ragazza si era allontana intorno alle 20:15 dalla comunità che si trova in provincia di Macerata. Grazie a un passaggio datole da una persona che abita vicino alla comunità avrebbe raggiunto il terminal degli autobus di Macerata.

A lanciare l’allarme con un post su facebook l’Avvocato Francesca Starace che insieme alla sua famiglia ha avuto per un anno in affido la ragazza quando aveva 10 anni, ma che tutt’ora risulta come famiglia d’appoggio.



Non è la prima volta che la quindicenne si allontana dalla comunità. Già il 6 e 7 dicembre la giovane aveva lasciato la struttura per raggiungere la madre che abita ad Ancona e che poi l’aveva riportata indietro.