Coronavirus nelle Marche: numeri ancora in crescita. Da lunedì scatta il giallo, ma occhio al nuovo Dpcm

Coronavirus nelle Marche: numeri ancora in crescita. Da lunedì scatta il giallo nella nostra regione, ma occhio al nuovo Dpcm che scatterà dal 16 Gennaio: con i nuovi parametri proposti dal Comitato Tecnico Scientifico, potrebbero scattare nuovi divieti.

I nuovi contagiati dal coronavirus nelle Marche sono 687. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.544 tamponi: 3.720 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.585 nello screening con percorso Antigenico) e 1.824 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 18,5%).

La percentuale dei tamponi molecolari prime diagnosi è del 32,1%, superiore a sabato 9 gennaio 2021.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (67 casi rilevati), contatti in setting domestico (138 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (254 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (23 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (21 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (4 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (15 casi rilevati), screening percorso sanitario (11 casi rilevati). Per altri 154 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 1.585 test e sono stati riscontrati 91 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 6%.