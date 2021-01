Ricoveri invariati, ma crescono le terapie intensive: 1700 vittime

Resta invariato il numero complessivo dei ricoveri causa Covid 19 nelle ultime 24 ore, frutto dell’aumento delle persone ricoverate in terapia intensiva, e della diminuzione in semi intensiva e nei reparti non intensivi. Il totale dei degenti è di 600 persone. crescono i dimessi, + 29 rispetto al giorno precedente.

Nel dettaglio, sono 71 i ricoveri in terapia intensiva (+3), 160 in semi intensiva (-1), e 369 in reparti non intensivi (-2).

Sono 29.837 i dimessi/guariti dall’inizio della pandemia, + 85 rispetto al giorno precedente.

Alla data di oggi i positivi al virus sono 14.606.

In aumento le vittime, a quota 1700

Sono 13 le vittime causa Covid 19 nelle ultime 24 ore: si tratta di 9 uomini e 4 donne. La vittima più giovane, una donna di 70 anni, la più anziana un’altra donna di 96.

Sono 1698 le vittime totali dall’inizio della pandemia, nelle Marche.