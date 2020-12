Covid. Ricoveri in calo, ma altre nove vittime. E’ del 12.5% il rapporto positivi-tamponi

ANCONA – Diminuisce il totale dei ricoverati negli ospedali delle Marche, ma anche l’ultimo giorno in zona gialla è contraddistinto dal tragico conto dei decessi: nove nelle ultime 24 ore.

La situazione negli ospedali

Ci sono 472 ricoverati negli ospedali marchigiani, 10 in meno rispetto alle ultime 24 ore. Di questi rimangono invariato i pazienti nei reparti di terapia intensiva (61) e di semi intensiva (132). Il calo lo fanno registrare i reparti non intensivi. Sono 233 gli ospiti di strutture territoriali.

L’altra faccia della medaglia è l’aumento dei dimessi (+36 nelle ultime 24 ore) e il totale che conteggia anche i guariti che sale a 27328. 9559 è invece il totale di positivi ricoverati e in isolamento.

Le vittime

Sono nove le persone decedute, di cui quattro a Marche Nord, una all’Inrca, una a Macerata, una a Jesi e uno a Fossombrone. Dall’inizio dell’emergenza il totale delle vittime sale a 1504.

I nuovi positivi e il tracciamento

Sono 498 i nuovi positivi al Coronavirus, un 12,5% dei tamponi eseguiti. È il quadro odierno sull’andamento della pandemia nella regione. Un dato in miglioramento rispetto alla giornata di ieri quando era risultato positivo il 13,1% dei test. A segnare il numero più alto di nuovi positivi è la provincia di Pesaro Urbino.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6090 tamponi: 3992 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1925 nello screening con percorso Antigenico) e 2098 nel percorso guariti. I nuovi casi sono stati registrati 95 in provincia di Macerata, 141 in provincia di Ancona, 149 in provincia di Pesaro-Urbino, 67 in provincia di Fermo, 27 in provincia di Ascoli Piceno e 19 da fuori regione.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (71 casi rilevati), contatti in setting domestico (108 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (138 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (21 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (24 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (7 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (11 casi rilevati), screening percorso sanitario (11 casi rilevati) e 2 rientri dall’estero. Per altri 105 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 1925 test e sono stati riscontrati 73 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.