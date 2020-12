Cade dalle scale: muore giovane barista anconetano. Era a casa di amici a Sirolo -VIDEO

Ora sarà l’esame autoptico disposto dal magistrato a chiarire i contorni della vicenda. Dalle prime indagini preliminari si tratterebbe di un tragico incidente.

SIROLO – Un dramma dai contorni in parte ancora da chiarire: muore a 34 anni, cadendo dalle scale. E’ successo nella notte, attorno alle 4, in un’abitazione a Sirolo, su Corso Italia, nel cuore del piccolo centro rivierasco. Quando sono arrivati i Carabinieri della compagnia di Osimo, guidati dal maggiore Luigi Ciccarelli, il corpo del giovane giaceva sul pianerottolo ormai senza vita. A nulla sono valsi i soccorsi.

Dai primi riscontri si tratterebbe di una caduta accidentale, ma terribile. Potrebbe aver perso l’equilibrio e il tonfo gli avrebbe provocato la rottura dell’osso del collo, ma sarà l’esame autoptico, disposto dal pm Rosario Lioniello a chiarire le cause.

La vittima è Giacomo Giacchetta, noto barista di Ancona che da tempo lavorava in un bar proprio a Sirolo. Ieri notte si trovava a casa di amici e stava per raggiungere il suo domicilio nello stesso comune, a pochi passi da dove è avvenuta la tragedia. Era molto conosciuto anche ad Ancona, dove per anni aveva lavorato dietro il bancone di diversi locali.