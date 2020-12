Marche in zona gialla? Nelle prossime ore “il verdetto”. Cosa si può fare durante le feste: focus decreto Natale – VIDEO

La colorazione delle Marche sarà nota nelle prossime ore, con la cabina di monitoraggio del Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità.

ANCONA – Le Marche restano in zona arancione fino a sabato a mezzanotte: si saprà oggi, in conclusione della cabina di monitoraggio del Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, se la Regione tonerà in area gialla. Stando a quanto comunicato dal presidente Giuseppe Conte nella conferenza stampa di ieri sera, visto l’andamento del contagio, in prossimità delle feste natalizie tutte le regioni dovrebbero essere in fascia gialla, quella di “rischio moderato”. “Stiamo evitando lockdown generalizzato. Non possiamo distrazioni con le vacanze natalizie in arrivo. Siamo costretti a introdurre piano di misure dal 21 dicembre al 6 gennaio per scongiurare una terza ondata”, così il premier Conte ha introdotto le novità del “Decreto Natale”.

Cosa è vietato e cosa è consentito dal 21 dicembre. Sono vietati gli spostamenti tra regioni. A Natale e nel giorno di Santo Stefano bisognerà restare nel proprio comune. Anche durante le festività viene confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5. Che sarà esteso alle 7 nel giorno di capodanno. Gli spostamenti saranno consentiti solo per comprovate ragioni di salute, lavoro e necessità. In ogni caso il rientro è sempre consentito nel domicilio dove si abita con continuità.

Per chi va fuori in vacanza. C’è la quarantena obbligatoria per chi uscirà dal territorio nazionale.

Niente vacanze sulla neve o in nave. Gli impianti sci saranno chiusi dal 4 dicembre al 6 gennaio. Sospese anche le crociere.

La scuola. Dal 7 gennaio per gli studenti degli istituti di istruzione superiore si prevede il ritorno sui banchi in presenza per il 75%.

Ristoranti. In area gialla, anche nei giorni di Natale e Santo Stefano, i ristoranti saranno aperti. Per i pranzi e le cene a casa, invece, la raccomandazione è di non ricevere persone non conviventi. Gli alberghi invece restano aperti ma nella sera del 31 nelle strutture sono vietati veglioni o cene.

Negozi. Per favorire il commercio ed evitare assembramenti, si allungano gli orari nel periodo natalizio: i negozi potranno restare aperti fino alle 21 dal 4 dicembre.