I numeri del contagio sono stabili nelle Marche. Calano i ricoveri. Oggi 9 vittime tra cui un uomo di 64 anni senza patologie pregresse

Sono emersi 492 nuovi positivi nelle Marche tra test molecolari e tamponi antigenici rapidi.

ANCONA – C’è anche un uomo di 64 anni, di Corridonia, senza patologie pregresse tra i nove decessi legati al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche. Sale dunque a 1314 il bilancio delle vittime dall’inizio dell’emergenza in regione.

I tamponi. Dal punto di vista del contagio la situazione è stabile. E’ positivo il 27,6% (450 test) dei 1625 tamponi molecolari effettuati nel percorso delle nuove diagnosi. Mentre come accaduto anche ieri l’incidenza è del 3,4% sui 1222 tamponi antigenici rapidi effettuati, ovvero 42 test positivi. Questi ultimi verranno testati nuovamente attraverso il percorso ufficiale dei molecolari.

In totale, dunque, i nuovi positivi sono 492:167 in provincia di Macerata, 92 in provincia di Ancona, 105 in provincia di Pesaro-Urbino, 70 in provincia di Fermo, 48 in provincia di Ascoli Piceno e 10 da fuori regione). Tra questi 108 si riferiscono a contatti in ambito domestico, 135 contatti stretti con persone risultate positive, 64 persone sono sintomatiche.

Calano i ricoveri nelle Marche: si attestano a 605, con 36 persone dimesse, rispetto alla giornata di ieri. Sono 87 i pazienti in terapia intensiva, ovvero uno in meno rispetto a 24 ore fa. Crescono però i pazienti in sosta al pronto soccorso, da 28 a 33.