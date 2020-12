Tre nuovi ingressi in rianimazione, ma 36 degenti in meno in 24 ore nelle Marche. Oggi altri 7 decessi -VIDEO

La fotografia nelle Marche che attendono fiduciose di tornare in zona gialla. La situazione in sintesi ANCONA – Tre nuovi ingressi in terapia intensiva, ma un saldo negativo sul totale dei ricoveri nei Marche dove si registrano 614 degenti per Covid, 36 in meno nelle ultime 24 ore. E’ la fotografia del report giornaliero del Servizio Sanità della Regione Marche. I ricoverati più gravi, quelli delle rianimazioni e dei reparti subintensivi sono attualmente 236, 28 coloro che stanno stazionando nei pronto soccorso, mentre 251 sono gli ospiti isolati nelle strutture territoriali. Il contagio. Sono 476 i positivi al Covid sommando i risultati dei test dei tamponi molecolari e quelli degli antigenici rapidi. Dal report del servizio salute emerge che sono 443 i test positivi su 1662 per i molecolari, quelli disposti dall’ Asur con una percentuale di incidenza del 26,6%, dunque molto simile a quello delle ultime settimane. Sono 33 su 959 invece i casi, che verranno ritestati con il tampone molecolare, emersi dallo screening con il tampone antigenico rapido, con un’incidenza dunque del 3,4%. I decessi. Salgono a 1305 le vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria nelle Marche. Oggi si registrano altri 7 decessi: sono quattro uomini e tre donne, tutti con patologie pregresse, tra i 63 e i 94 anni.