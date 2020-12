Spese pazze e prelievi a tre cifre con bancomat rubati, arrestata banda attiva tra Ancona e Roma

ANCONA – Con la scusa di restituire alla persone banconote accidentalmente cadute dal portafogli, rubavano in realtà ai malcapitati il bancomat che poi utilizzavano per spese pazze e prelievi, arrivando anche a intascarsi in una sola volta 17mila euro.

Sono finiti in carcere con l’accusa di furto aggravato, ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito/pagamento due uomini di 34 e 28 anni e una donna di 39 anni di origini rumene. I tre che agivano nel centro Italia spostandosi tra il capoluogo dorico e Roma sono arrestati dai carabinieri di Ancona. Le indagini dei militari sono scattate dopo la denuncia di una coppia di anziani coniugi anconetani accortisi che dal proprio conto corrente erano spariti 14mila euro. I militari, grazie anche ad altre due denunce sono riusciti a individuare i responsabili e a ricostruire come avvenivano i furti.

Dopo essere riusciti a riprendere con un cellulare il codice della carta utilizzata dalla vittima per un pagamento o mentre ritirava denaro da uno sportello bancomat, uno dei tre si avvicinava con la scusa della banconota caduta e poi grazie a un diversivo creato da un altro componente le sfilava il bancomat dal portafogli.

Con l’aiuto dei colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma i carabinieri sono riusciti a incastrare la banda tornata nella capitale prima che prelevassero soldi con la carta sottratta ad un anziano, peraltro, appena uscito da un ospedale. I tre sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto, mentre la donna 39nne è stata anche arrestata in flagranza perché trovata in possesso di un documento di identità rumeno risultato contraffatto. Il Gip tenendo conto della pericolosità sociale dei tre, ne ha disposto la custodia in carcere.