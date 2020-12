Indice RT sotto 1, percentuale di contagi in calo: le Marche verso il giallo. Ecco gli ultimi dati.

La curva in crescita dei contagi da Covid nelle Marche pare sensibilmente appiattita e certa è l’uscita dalla incredibile impennata di casi del mese di novembre. Così mentre la Regione invoca il ritorno in zona gialla dall’attuale arancione, arrivano i dati del bollettino dei contagi di oggi 3 dicembre nelle Marche che confermano la curva in discesa: il tasso di incidenza tra nuovi positivi e tamponi effettuati scende infatti al 18,16%, quasi otto punti percentali rispetto al giorno precedente quando si era attestato sul 26,3%.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 476 positivi su 4.137 tamponi effettuati: 2.621 nel percorso nuove diagnosi (di cui 959 screening con percorso Antigenico) e 1.516 nel percorso guariti.

I positivi sono 476 nel percorso nuove diagnosi: 103 in provincia di Macerata, 101 in provincia di Ancona, 124 in provincia di Pesaro-Urbino, 67 in provincia di Fermo, 65 in provincia di Ascoli Piceno e 16 da fuori regione.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (68 casi rilevati), contatti in setting domestico (107 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (122 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (24 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (7 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (5 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (16 casi rilevati), screening percorso sanitario (7 casi rilevati) e 1 rientro dall’estero. Per altri 119 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 959 test e sono stati riscontrati 33 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare).

L’indice di trasmissibilità Rt che – secondo l’ultimo report di Ministero e Iss – in una settimana è sceso da 1.17 a 0.97 è quello a cui si appellano gli amministratori regionali delle Marche nel chiedere l’uscita della regione dalla zona arancione. In calo anche la quota dei positivi rispetto ai tamponi nuove diagnosi effettuati passato dal 33,3% del 13 novembre al 26.3% di ieri fino al 18,6% di oggi.