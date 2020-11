ANV Film Festival, dalle Marche il Cinema rialza la testa. Stasera on-line, prossimamente su èTV. Ecco quando

“Il Cinema è la scrittura moderna, il cui inchiostro è la luce”.

Stasera on-line sul sito dell’ANV, L’#anvawards#filmfestival, che sarà poi trasmesso in esclusiva su èTV il 20 Nov. h 22. (conduce Maurizio Socci, ndr)

Un evento che sarà inevitabilmente virtuale, ma che dalle Marche, dallo splendido Teatro di Monte San Vito, grida al mondo che neppure il Covid può fermare la Settima Arte.

Ciascuno di noi ha un film preferito, la frase di un attore mandata a memoria. Ne abbiamo bisogno. Il Cinema è il nostro specchio dipinto: ci fa fuggire da noi stessi, eppure ci fa capire chi siamo.



Stasera, per chi avrà piacere, gli ANV Film Festival 2020, organizzati da Daniele Donati, grande regista e Presidente Associazione nazionale Videografi. Qualche numero:

☑️ 162 protagonisti registrati

☑️ autori provenienti da 8 nazioni

☑️ 50 film in nomination

☑️ 5 categorie premiate

☑️ 15 trofei in cristallo da assegnare

☑️ 4 premi in attrezzature per i vincitori grazie a Foto Diego e Fowa SpA

☑️ 1 anno di abbonamento Eazyflicks

☑️ 12 giudici italiani ed internazionali

La serata degli awards è realizzata presso il teatro “La Fortuna” con il patrocinio del Comune di Monte San Vito-An grazie al supporto di Selfie box.

In anteprima Sabato 7 Novembre 2020 alle ore 21:15 cliccando qui:

https://associazionevideografi.it/…/awards-anv-film-festi…/…