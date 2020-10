Coronavirus, ricoverato il sindaco Calcinaro: “In via precauzionale”.

Dopo la tosse e i primi sintomi, ecco la febbre e il conseguente ricovero. Corsa in ospedale al “Murri” per il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro. Dopo la conferma del tampone e l’aggravamento delle condizioni si è optato per il ricovero. Dalle analisi sui componenti della giunta appena insediata erano emerse altre tre positività.

Il sindaco su Facebook: “Ricovero in via precauzionale. Voglio ringraziare tutti voi per la forte vicinanza chiedendo scusa se non riesco a rispondere”

Intanto, il comune resta aperto con la massima attenzione nell’adozione di tutte le misure di sicurezza anti Covid vigenti (mascherina, gel, distanziamento, etc.).

Al momento non risultano positivi tra i dipendenti.