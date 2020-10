Coronavirus. I contatti ‘domestici’ spingono il virus. I ricoveri salgono a 35

ANCONA – Trentacinque nuovi positivi al Coronavirus nelle Marche. Questi i dati del consueto bollettino del Gores nelle ultime 24 ore. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che sono stati testati 1.562 tamponi: 905 nel percorso nuove diagnosi e 657 nel percorso guariti.

Il giorno precedente i positivi registrati erano stati 22 ma i tamponi effettuati meno della metà di oggi. I positivi sono 35 nel percorso nuove diagnosi: 10 in provincia di Macerata, 7 in provincia di Ascoli Piceno, 8 in provincia di Ancona, 4 in provincia di Fermo, 2 in provincia di Pesaro Urbino e 4 fuori regione.

Questi casi comprendono 8 soggetti sintomatici, 10 contatti in ambito domestico, 10 contatti stretti di casi positivi, 3 rientri dall’estero (Romania e Tunisia), 2 casi riscontrati dallo screening realizzato in ambito scolastico/formativo e 2 casi in fase di verifica.

I ricoveri salgono a 35

Sostanzialmente stabile nelle ultime 24ore il quadro dei ricoveri per coronavirus nelle Marche: sono passati da 34 a 35 con un degente in più in Malattie infettive a Fermo (da 13 a 14). Restano sei i pazienti in Terapia intensiva (due ad Ancona, tre a San Benedetto del Tronto e uno a Marche Nord). Quanto ai ricoverati in reparti non intensivi, fa sapere ancora il Servizio salute della Regione, 11 sono ad Ancona (10 in Malattie infettive, una in Ostetricia e Ginecologia), 4 a Marche Nord e 14 a Fermo).

Crescono in maniera sensibile invece sia il numero dei positivi in isolamento domiciliare (da 920 a 982) e sia quello degli isolati in casa per meri contatti con contagiati (da 2.767 a 3.159; 346 presentano sintomi, 98 sono operatori sanitari. Trend in crescita anche per i guariti (da 6.219 a 6.226)