Alluvione Senigallia, il processo inizia con un rinvio – VIDEO

ANCONA – Al via il processo per l’alluvione di Senigallia, ma la prima udienza si apre con un rinvio per incompatibilità di uno dei giudici del tribunale collegiale che ha declinato la nomina perché parte offesa nella vicenda.



Otto gli imputanti che saranno chiamati a rispondere dell’esondazione del Misa del 3 maggio 2014. Tra loro i due ex sindaci, Maurizio Mangialardi, neo consigliere regionale, e Luana Angeloni. Le accuse, a vario titolo, sono di omicidio colposo plurimo, inondazione, lesioni, abuso di ufficio, omissione di atti d’ufficio e falso ideologico. Per l’accusa, il Comune non fu pronto a fronteggiare l’alluvione che causò quattro morti e circa 180 milioni di euro di danni .

La prossima udienza è stata fissata al primo dicembre, quasi un anno dopo il rinvio a giudizio emesso dal Gup l’undici dicembre 2019. In aula erano presenti per l’avvio del processo anche alcuni degli alluvionati costituitisi parte civile.