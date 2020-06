Tre nuovi casi positivi nelle Marche: sono tutti del Maceratese. I ricoveri scendono a 43, nessun decesso nell’ultimo giorno

Tre nuovi casi positivi al Coronavirus nelle Marche: si tratta di tre persone residenti tutti nella provincia di Macerata.

ANCONA – Tre nuovi casi positivi al Coronavirus nelle Marche: si tratta di tre persone residenti tutti nella provincia di Macerata. E’ quanto emerge dal bollettino odierno del Gores su 601 tamponi effettuati nel percorso delle nuove diagnosi. Il totale dei casi positivi registrati dall’inizio dell’emergenza sale a 6.745 su 69.376 test. Cresce il numero dei guariti e dei dimessi che sono 4595 (+39 rispetto alla giornata di ieri). Dall’inizio dell’emergenza nelle Marche hanno perso la vita 991 persone: non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore.

La situazione ospedaliera. Gli unici tre ricoveri per i casi più gravi e quindi in terapia intensiva e subintensiva si registrano all’ospedale regionale a Torrette di Ancona. Sedici le persone ancora ricoverate nei reparti di malattie infettive degli ospedali di Pesaro, Fermo e Macerata. Più in generale i ricoveri rispetto a ieri calano da 49 a 43.