La giornata mondiale delle Grotte: oltre 1000 visitatori lungo il ponte del 2 giugno a Genga

GENGA – Oltre mille i visitatori lungo il ponte del 2 giugno, confermando una tendenza che si attesta in costante crescita, comprovata durante tutto il weekend del 6 e 7 giugno, quando gli scopritori delle Grotte di Frasassi hanno affiancato guide e turisti (oltre 400 nelle due giornate) nella visita al complesso ipogeo gengarino. “Esperienza unica”, “visita avvincente rinviata soltanto a causa dell’epidemia”, “una prova di turismo moderno, motivazionale”, “abbiamo ricevuto consapevolmente l’importanza di questa magnifica esplorazione”. Questi i commenti maggiormente significativi, oltre ai classici “belle”, “magiche” che abbiamo raccolto intervistando le persone, famiglie, gruppi di amici arrivati a Frasassi in occasione della Giornata Mondiale delle Grotte del Mondo Sotterraneo.

Con la recente riapertura al pubblico delle Grotte, sono state le prime ad essere riaperte nel Bel Paese, Frasassi è tornata ad essere una destinazione di grande interesse, avvalorata da questa intuizione del neo eletto vertice del Consorzio di puntare su un asset in forte crescita negli ultimi anni, complice l’espandersi del concetto di “Slow Tourism” che ormai caratterizza un cluster turistico in grande ascesa. Mauro Bolognini, lo scopritore della Grotta grande del Vento ha rapito l’interesse dei gitanti ripercorrendo le fasi di “un ritrovamento ambientale favoloso, inpensabile fino al settembre del 1971” quando appunto un gruppo di giovanissimi speleologi si accorsero di un piccolo passaggio sul costone della montagna lungo la Gola di Frasassi. La smania di avventura e un pizzico di fortuna li condusse verso la storia. “Il rintocco del sasso dopo sei secondi – sono parole di Bolognini – la discesa nel ventre della montagna che ci disvelò una magnifica favola scritta dall’acqua”, davvero una scoperta epocale che cambiò per sempre il destino dell’area di Frasassi che oltre alla unicità della cavità ipogea, offre tante opportunità che consentono di superare il gap del “Mordi e Fuggi”, ossia la sola vista alle Grotte, ma si amplia alle escursioni lungo i sentieri più suggestivi della Gola, fino ai luoghi di culto come il Tempio del Valadier e l’Abbazia di San Vittore, un viaggio in una terra sospesa tra natura, cultura e tradizioni.

I biglietti possono essere acquistati online sul sito Ticketone.it. Nei giorni feriali sono attivi due turni di visita: ore 11 – ore 14,30 con incremento nei festivi e weekend in base alle prenotazioni.