Regolamento di conti a coltellate in un condominio di Civitanova. Due feriti e un fuggitivo – VIDEO

CIVITANOVA – Ci sarebbe un regolamento di conti all’origine dell’accoltellamento avvenuto in un condominio a Civitanova Marche, nel quartiere di San Marone. Due uomini di origini tunisine si sarebbero recati a casa di un connazionale, dove poi è esplosa una rissa a colpi di coltello, spostatasi poi nell’androne del palazzo e conclusasi in strada.

Dei tre uomini, già noti alla forze dell’ordine per questioni di droga, uno è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona con un polmone perforato. Le sue condizioni sono gravi. Un secondo uomo si trova invece all’ospedale di Civitanova dove ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri accorsi sul posto dello scontro sono invece sulle tracce di una terza persona riuscita a scappare.