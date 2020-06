Portonovo e Mezzavalle, la prima volta dell’App – VIDEO

ANCONA – I colori e il rumore del mare di Portonovo. Richiamo irresistibile, oltre l’app e la prenotazione per sistemarsi in spiaggia libera. Esordio per Ibeach, pareri soddisfatti perché alla fine il sistema funziona. E tra gli scogli, sotto gli ombrelloni e stesi sui propri teli si sta distanziati quanto basta nel rispetto delle misure di sicurezza.

Unico neo: i controlli del famoso QR Code, ossia il codice digitale che si riceve a prenotazione completata e da validare all’ingresso di ognuna delle spiagge libere della Baia, Mezzavalle compresa. Lì dove di primo mattina ci si è messi diligentemente in fila prima di scendere, anche per ovviare ai problemi di connessione che hanno impedito a molti di poter aprire la app sul proprio smartphone.

Il primo fine settimana di bel tempo di fatto ha inaugurato per davvero anche la stagione balneare. Già sold out anche per domenica le spiagge libere lato Torre, lato Capannina e Ramona a Portonovo. Ancora qualche disponibilità per Mezzavalle.