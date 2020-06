Omicidio ex carabinieri, perquisite due case e sequestrati una moto e due caschi

PAGLIARE DEL TRONTO – Nuova svolta nelle indagini sull’omicidio di Antonio Cianfrone, l’ex vice comandante della caserma dei carabinieri di Monsampolo del Tronto di 51 anni ucciso mercoledì scorso mentre faceva jogging sulla pista ciclabile di Pagliare del Tronto.

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri del comando provinciale di Ascoli hanno perquisito due alloggi popolari a Villa San Pio X a Pagliare del Tronto e sequestrato una motocicletta e due caschi. Durante la giornata di ieri diverse persone sono state sentite.

Nel frattempo, la pista ciclopedonale è ancora sotto sequestro e nella giornata di ieri sono intervenuti gli artificieri dell’Esercito con i metal detector per cercare di trovare i bossoli dei proiettili sparati contro la vittima. Decisiva potrebbe rivelarsi anche l’analisi dettagliata dei tabulati telefonici.

Dalle celle telefoniche potrebbero essere identificate le persone che si trovavano nelle vicinanze del luogo del delitto nel momento in cui l’ex vice comandante dei carabinieri è stato ucciso. Resta sempre in piedi anche la pista che porta alla Puglia dove il sottufficiale dei carabinieri, Antonio Cianfrone, sospeso dal servizio per un’inchiesta per concussione, aveva dei collegamenti sui quali indagare.