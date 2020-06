Coronavirus in calo: meno quarantene e ricoveri in intensiva. Nessun decesso. Marche con Rt a 0.86 – FOTO

ANCONA – Un altro giorno senza decessi per Coronavirus nelle Marche. La buona notizia arriva dall’ultimo quotidiano aggiornamento del Gores. Il totale delle morti che resta fermo a 991.

Due positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore, registrati in provincia di Pesaro Urbino, su 578 tamponi esaminati nel percorso nuove diagnosi. Mentre per quanto riguarda il percorso guariti sono 731 i campioni analizzati dai laboratori marchigiani per un totale giornaliero complessivo di 1.309.

Questo l’aggiornamento nelle Marche pubblicato dal Gores. Con gli ultimi casi, il bilancio dei contagi nella regione da Covid-19 da inizio emergenza si porta a 6.742 su 68.775 tamponi. E’ sceso sotto le 50 unità (da 55 a 49) nelle ultime 24 ore il numero dei ricoverati per Coronavirus nelle Marche. In calo in particolare i degenti in reparti di Terapia intensiva (da 5 a 3), semi-intensiva (da 6 a 5) e non intensivi (da 20 a 17).

Mentre i guariti/dimessi aumentano sensibilmente (da 4.458 a 4.556). Emerge dall’ultimo aggiornamento del Gores. Diminuiscono anche gli ospiti in strutture territoriali (da 90 a 83) e i positivi in isolamento domiciliare (da 1.238 a 1.146) mentre resta stabile il numero di degenti in area post-acuti (24). Attualmente sono 1.686 le persone isolate in casa per contatti con positivi al Covid-19 (591 con sintomi) tra cui 166 sanitari. Finora i contagi nelle Marche sono stati 6.740 e i morti 991. Sono 34.478 i marchigiani che hanno dovuto scontare un periodo di quarantena in casa a causa del coronavirus.

Nella settimana dal 25 al 31 maggio le Marche hanno registrato 15 nuovi casi, con un’incidenza dello 0.98 su 100 mila, e Rt 0.86 . Questo il risultato del monitoraggio del ministero della Salute-Iss sugli indicatori per la cosiddetta Fase 2.