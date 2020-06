Chiusura Covid Hospital. La Morani contro Ceriscioli, manifestazione di Fratelli d’Italia

ANCONA – “Caro Presidente Ceriscioli, duole constatare che, come facilmente prevedibile, l’esperienza della fiera di Civitanova si è aperta e chiusa con la stessa velocità di quella di Milano. Se posso dare umilmente un consiglio, si guardi alla sanità dell’Emilia Romagna che non ha avuto bisogno ne’ di astronavi ne’ di uomini della Provvidenza. Ieri è stato, infatti, inaugurato il primo Hub nazionale delle Terapie Intensive: 146 nuovi posti diffusi nelle province della Regione (Bologna, Parma, Modena, Rimini)”.

A dirlo Alessia Morani (Pd), sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico, in una lettera aperta al governatore. “Ieri – sottolinea – è stato, infatti, inaugurato il primo Hub nazionale delle Terapie Intensive: 146 nuovi posti diffusi nelle province della Regione (Bologna, Parma, Modena, Rimini). Negli ultimi 5 mesi il governo ha messo a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale quasi 8 miliardi in più che equivale all’aumento del Fondo Sanitario degli ultimi 7/8 anni. Ieri all’ospedale Maggiore di Bologna sono stati inaugurati nuovi 34 posti T.I. più altri 14 posti al Sant’Orsola dei 146 complessivi. Tecnologie avanzate e professionisti qualificati. Questa è la strada da percorrere: quella del pubblico che funziona. Non vedo perché anche nella nostra regione non si possa fare altrettanto. Infine, mi auguro naturalmente che quei posti di terapia intensiva, come gli altri delle strutture pubbliche marchigiane, non servano. Questo credo sia un auspicio comune a tutti.

P.s tra i contrari all’intervento alla fiera di Civitanova oltre alla sottoscritta, il circolo Pd sanità di Ancona e il Pd di Offida, aggiungerei la segretaria regionale della Cgil, ANAAO Assomed e Aaroi oltre che tanta tanta società civile marchigiana”.

Il Capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Elena Leonardi assieme al coordinatore regionale Carlo Ciccioli hanno guidato una manifestazione di protesta davanti all’Ospedale Covid presso la Fiera di Civitanova Marche. “Quei soldi investiti nei due piani incompleti dell’ospedale di Civitanova Alta o in un’altro ospedale dismesso della Regione avrebbero realizzato una struttura gioiello che sarebbe rimasta al servizio di tutti i marchigiani e del territorio locale” ha detto Elena Leonardi. “Non è una dichiarazione con il senno di poi perché in tempi non sospetti avevo personalmente dichiarato che era un errore realizzarlo e non una polemica politica”, ha affermato Carlo Ciccioli. “Ma con noi lo avevano dichiarato tanti medici e politici tra cui il presidente nazionale degli anestesisti e rianimatori Dott Marco Chiarello, l’ex dirigente della sanità regionale dott. Claudio Maffei, tanti primari di Medicina e di Pronto soccorso, addirittura il presidente della sezione tematica sanitaria del Pd Di Ancona, l’ex Vice presidente della regione Vito D’Ambrosio. Ceriscioli con arroganza politica ha richiesto soldi ad imprenditori marchigiani generosi, insieme ad un contributo quasi forzoso di Banca Italia di 5 milioni, di realizzare comunque l’opera che oggi è una cattedrale vuota nel deserto”.