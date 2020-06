Marche, due casi positivi: uno in provincia di Pesaro Urbino e uno nel Maceratese

Due tamponi positivi su 768 effettuati, nel percorso delle nuove diagnosi. Uno è stato scoperto in provincia di Pesaro Urbino, l’altro nella provincia maceratese.

ANCONA – Due tamponi positivi su 768 effettuati, nel percorso delle nuove diagnosi. Uno è stato scoperto in provincia di Pesaro Urbino, l’altro nella provincia maceratese. Emerge dalla “scheda blu” del Gores, gruppo regionale per le emergenze sanitarie delle Marche. Nell’ultima giornata in totale sono stati effettuati 1354 tamponi: 568 riguardano il “percorso guariti”. Il totale dei dimessi e dei guariti sale a 4458, undici in più rispetto a 24 ore fa. Il bilancio delle vittime è di 991 persone che hanno perso la vita nelle Marche, dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Nelle ultime 24 ore nel triste bollettino compaiono un uomo di 57 anni di Terre Roveresche e una donna di 95 anni di Mombaroccio, entrambi con patologie pregresse che sono deceduti nella struttura ospedaliera di Fossombrone. Attualmente sono in isolamento domiciliare 1959 persone (di cui 689 con sintomi).

La situazione ospedaliera. Attualmente ci sono 55 persone ricoverate (-2 rispetto alla giornata di ieri). Di cui cinque ancora in terapia intensiva: tre agli Ospedali Riuniti di Ancona, uno a Fermo e uno all’ospedale in fiera a Civitanova che dovrebbe essere dimesso in serata. Sei sono i ricoverati in terapia subintensiva tutti all’ospedale anconetano di Torrette. Gli altri degenti si trovano a Macerata, Jesi, Fermo e nelle degenze di post acuzie.