Il Covid in fiera verso la chiusura, anestesisti e rianimatori: “Più programmazione”

ANCONA – “Un tavolo di confronto regionale per la stesura di direttive circa l’utilizzo del Servizio Sanitario Regionale (COVID Fiera compreso), qualora si ripresentasse un nuovo picco pandemico o una maxiemeregenza”, è quanto chiede AAROI-EMAC, il sindacato dei rianimatori e anestesisti delle Marche, in prossimità della chiusura dell’ospedale in fiera voluto dalla Regione Marche, con il supporto dell’ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso. Scrive il sindacato rappresentato dal presidente Marco Chiarello “da diversi giorni non si ricoverano più pazienti Covid positivi nelle rianimazioni marchigiane; quelli che hanno superato la fase acuta (oggi i ricoverati sono 4) possono definirsi “cronici”, con lesioni polmonari o cardiache permanenti o a lunga risoluzione, destinati a cure sempre meno intensive in reparti di lungodegenza. Il progressivo depauperamento della casistica è confortato anche dal ridimensionamento dei numeri relativi alle degenze subintensive (oggi 7) e dei pazienti ricoverati in area postcritica (25), molti dei quali anche negativi al tampone. Anche il personale positivo posto in isolamento domiciliare è rientrato al lavoro per l’85% (oggi sono solo 211 le persone ancora costrette a casa, sul totale al picco pandemico di circa 1.300 il 19 aprile). Diversi ospedali “Covid” sono ormai in fase di bonifica: l’emblema è rappresentato da quello di Camerino che in 24 ore il 9 marzo si trasformò tutto in Ospedale COVID, con un incremento di PL di Rianimazione da 4 a 12 + 8 di Subintensiva: è in fase di bonifica e tornerà alla sua finalità normale “preCovid”. Il Covid in fiera a Civitanova è vuoto. Chiude, viene sanificato e sarà destinato ad una funzione interregionale in previsione di nuovo picco pandemico o a sostegno di eventuali maxiemergenze. Gli Anestesisti Rianimatori marchigiani hanno fatto la loro parte! Hanno visto stravolta la loro modalità lavorativa, non sottraendosi alle responsabilità di salvare vite umane con una modalità lavorativa a tutti nota e che ha provocato un notevole stress psicofisico. A tutti va la nostra riconoscenza, agli infermieri, agli OSS, alle Coordinatrici (ex Caposala, per intenderci) che hanno saputo infondere ogni giorno e con assiduità ai loro colleghi quella certezza operativa che ha consentito il risultato finale: davvero bravi tutti. L’AAROI-EMAC Marche, l’associazione che raggruppa gli Anestesisti Rianimatori marchigiani, guarda avanti. Vuole una verifica di quanto è successo, un “audit” regionale per valutare come sia avvenuta la risposta alla fase di emergenza nei primi giorni di marzo. Vuole l’incremento dei Posti Letto nelle terapie intensive regionali, auspicando il raggiungimento di circa 220 dai 140 “Pre-Covid”, con conseguente incremento del personale specialistico assunto a tempo indeterminato. Vuole una chiara definizione della funzione del Centro Covid Fiera anche in relazione alle direttive ministeriali ed all’interessamento delle regioni del centro Italia.In sostanza AAROI-EMAC vuole programmazione e non più approssimazione”, scrive il sindacato.