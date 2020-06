Spiagge libere: oltre 600 prenotazioni con la app per il week end ad Ancona -VIDEO

La località più gettonata risulta Portonovo e già in poche ore dal lancio della app, sono stati registrati 18 mila ingressi sull’applicativo Ibeach e 600 prenotazione per il posto telo o ombrellone sui tratti di spiaggia libera di Portonovo e Mezzavalle ad Ancona per il week end del 6 e 7 giugno e per quello successivo.

ANCONA – La località più gettonata risulta Portonovo e già in poche ore dal lancio della app, sono stati registrati 18 mila ingressi sull’applicativo Ibeach e 600 prenotazione per il posto telo o ombrellone sui tratti di spiaggia libera di Portonovo e Mezzavalle ad Ancona per il week end del 6 e 7 giugno e per quello successivo. Dopo la prenotazione, la si dovrà “obliterare” una volta in spiaggia inquadrando il qr code che sarà presente su alcuni pannelli della spiaggia stessa. In totale ci sono poco più di 1000 posti sulle spiagge libere di Ancona, per cui gli spazi vanno organizzati in rispetto del distanziamento anti contagio da Covid 19.

