Spiagge libere, ecco come si prenota il posto a Portonovo e Mezzavalle ad Ancona – VIDEO

Sarà attiva da domani, giovedì 4 giugno, Ibeach l’ applicazione adottata dall’Amministrazione comunale di Ancona che permetterà ai cittadini di prenotare gratuitamente il proprio posto nelle spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle in questa estate 2020 nella quale- prima volta nella storia- il distanziamento sociale è d’obbligo.

ANCONA – Sarà attiva da domani, giovedì 4 giugno, Ibeach l’ applicazione adottata dall’Amministrazione comunale di Ancona che permetterà ai cittadini di prenotare gratuitamente il proprio posto nelle spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle in questa estate 2020 nella quale- prima volta nella storia- il distanziamento sociale è d’obbligo. Nata come startup cinque anni fa, la app Ibeach è stata elaborata da un team di giovani

anconetani pionieri nel settore- Alessandro Pesarini, Angelo Abate, Alessio Cesaretti e Marco Santilli- ed è già utilizzata in molte regioni e località italiane (Emilia Romagna, Versilia e altri luoghi) dagli stabilimenti privati dove è ormai collaudata. Ibeach è stata rimodulata appositamente negli ultimi giorni sulla base delle esigenze particolari che l’Amministrazione comunale si è trovata a dovere affrontare all’inizio della stagione balneare per garantire un accesso alle spiagge in condizioni di sicurezza adeguate, dato il persistere di occasioni di possibile contagio da virus Covid19.

Per chi non può prenotare tramite la app sono a disposizione alcuni numeri di telefono del Comune di Ancona.