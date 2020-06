Solo 1 positivo nelle ultime 24 ore nelle Marche, 8 i pazienti in terapia intensiva

ANCONA – Salgono a 4438 i dimessi e guariti nelle Marche, 17 in più rispetto ai 4.421 registrati il 2 giugno, mentre scendono di 4 unità i ricoverati, arrivando a 65.

Nelle ultime 24 ore su 371 nuove diagnosi solo un tampone è risultato positivo al Coronavirus. Ma sono stati 711 i campioni analizzati, compresi i tamponi relativi al percorso guariti.

Finora il bilancio regionale di contagi da inizio emergenza, fa sapere il Gores, è di 6.735 su 66.805 nuove diagnosi.

Secondo i dati forniti è inoltre sceso di uno il numero dei pazienti in terapia intensiva, che sono ora 8, così come calano quelli in reparti non di terapia intensiva:27 (ieri erano 30), Stabili quelli in area post critica che restano 30. Sono 1245 i positivi in isolamento domiciliare. Sono attualmente 2.165 le persone in quarantena perché venute a contatto con contagiati: tra loro 227 operatori sanitari, Sono infine 33.941 le persone che per lo stesso motivo si sono dovute sottoporre a quarantena dall’inizio dell’emergenza.