La Biblioteca ragazzi presenta “Il Maggio dei Libri”: Se leggo scopro..” Ancona, 5 -12 giugno

Dal 23 aprile al 31 ottobre si svolgerà la decima edizione di “Il Maggio dei Libri”, la campagna nazionale di promozione della lettura promossa dal Centro per il libro e la lettura e dal Ministero per i Beni Culturali, che quest’anno si conclude dopo l’estate puntando l’attenzione sulla creatività digitale e sugli appuntamenti online. Nella sua missione, il Maggio dei Libri coinvolge in modo capillare enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali con lo scopo di divulgare la lettura in contesti diversi da quelli tradizionali, con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri. Ad Ancona la Biblioteca Benincasa ha organizzato l’iniziativa attraverso la Biblioteca Ragazzi “A. Novelli” del Comune, che l’ha promossa in tutte le scuole della città, attraverso due iniziative: la campagna di promozione “Se leggo … scopro Mlol: Incontriamoci nella biblioteca digitale”. Le bibliografie sono state proposte in formato ebook per divulgare il servizio di prestito della Biblioteca digitale MLOLMarche; infatti dall’inizio dell’emergenza i servizi della Benincasa sono stati proposti in modalità remota tramite l’iscrizione online a MediaLibraryOnLine; La lettura di “Vacanze all’isola dei gabbiani” di A. Lindgren che vede protagonista di nuovo l’attrice Paola Giorgi, nostra testimonial della Campagna Il Maggio dei libri 2020, che andrà in Diretta Facebook venerdì 5 e sabato 6 giugno consentendo il collegamento delle scuole primarie e secondarie che ne hanno fatto richiesta alla biblioteca. Il programma delle iniziative é ricco e prosegue la settimana successiva con numerosi appuntamenti realizzati tramite videoletture dedicate ai più piccoli: Il 9 giugno la libreria “Libri e Mattoncini” propone la videolettura dell’albo “La bambina di vetro” a cura di Marica Marchetti , l’11 giugno “Zona Musica” presenta Melissa Conigli che leggerà in Diretta Facebook “Sofia la mucca musicista” con accompagnamento al pianoforte di Carla Cardella, il 12 giugno la libreria “Oh che bel castello” sarà in Diretta Facebook con la videolettura dell’albo “Se vuoi vedere una balena” a cura di Manuela Corvi. Le altre iniziative prevedono dei podcast inseriti nel sito della biblioteca comunale sui filoni tematici de “Il Maggio dei libri” a cura delle lettrici teatrali Patrizia Giardini e Milena Gregori, già presenti in precedenti campagne di promozione della lettura. Un significativo ringraziamento a tutti i partners del circuito culturale cittadino che hanno partecipato a questa edizione in una modalità nuova, con la convinzione che Ancona possa essere una “Città che legge” e una città candidata a “Capitale italiana della Cultura 2022” capace di accogliere le nuove sfide mettendo a sistema delle iniziative condivise con le principali istituzioni culturali della città.