Garanzia Italia: ecco come ottenere liquidità in tempi brevi. Segui Giovedì la diretta web con la Camera di Commercio Marche

Garanzia Italia: ecco come ottenere liquidità in tempi brevi. Segui Giovedì la diretta web con la Camera di Commercio

Ottenere liquidità in tempi brevi: è uno degli obiettivi previsti dal decreto 23/2020 per garantire la continuità delle attività delle Pmi, che vede il coinvolgimento diretto di SACE, attraverso lo strumento Garanzia Italia.

Quali sono le opportunità? Chi ne ha diritto? A quale finanziamento è possibile accedere? Quali sono le procedure e i tempi di rilascio? A quali condizioni? Queste e altre domande troveranno una risposta nel corso del webinar di Camera di Commercio delle Marche

PROGRAMMA

Gino Sabatini , Presidente Camera di Commercio Marche,

Roberto Gabrielli Direttore MacroArea Abruzzo-Marche UBI Banca,

Stefano Bellucci, Direttore e Responsabile PMI SACE

Marco Mercurio Responsabile MID Corporate Centro-Nord

Q&A

Di seguito le indicazioni per partecipare alla conferenza web:

– Essere in possesso di una Gmail

– Accettare l’invito a partecipare alla Riunione Video Meet che vi arriverà circa 15 minuti prima del webinar sulla mail (qualora non lo riceveste controllare anche la casella di posta indesiderata)

– Se non si è al pc ma si volesse usufruirne via mobile, scaricare l’app per dispositivi mobili Meet

– Durante il webinar si prega di tenere spenti microfono e video

– Durante il question time annunciarsi in chat e dopo che si è avuta la parola dal moderatore accendere microfono (video facoltativo)

– Il webinar verrà registrato. I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente le immagini e le registrazioni audio-video dei relatori. La registrazione di immagini e prodotti audio-video avviene solo al fine di documentare gli eventi organizzati dalla Camera di Commercio delle Marche.