Nessun morto da Covid-19 in tre giorni nelle Marche

Nessuna vittima da Covid 19 nelle Marche nelle ultime 72 ore. Per il terzo giorno consecutivo non si sono registrati decessi, mentre continuano a calare i ricoverati, 69 in totale nelle Marche, di cui 9 in terapia intensiva e 10 in semi intensiva. Dimessi e guariti a quota 4421, mentre sono 987 le vittime totali dall’inizio della pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati testati nelle Marche 974 tamponi, di cui 586 del percorso nuove diagnosi e 398 del percorso guariti. Quattro tamponi sono risultati positivi al Coronavirus: uno della provincia di Macerata e tre da fuori regione. Lo rende noto il Gores. Il numero totale dei casi registrati dall’inizio dell’emergenza sale a 6.734 su 66.434.