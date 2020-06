L’app “Immuni” al via dall’8 giugno: “Un’arma in più”

“Ora abbiamo un’arma in più per fronteggiare il Covid e per contenere il virus e per questo le Marche hanno aderito volentieri alla fase sperimentale” dell’App Immuni.

Così il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, a proposito dell’app per il tracciamento di eventuali contatti con persone contagiate, rilasciato ieri: le Marche sono fra le tre Regioni a sperimentarla a partire dall’8 giugno.

L’App funziona senza seguire gli spostamenti, senza conoscere l’identità della persona che la installa sul proprio cellulare, o quella delle persone con cui si entra in contatto.

Quando un utente Immuni risulta positivo al SARS-CoV-2, attraverso l’App si attiva un meccanismo per cui vengono avvisati i possibili contatti, che dovranno avvisare il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per iniziare il percorso assistenziale.

L’applicazione si può scaricare gratuitamente e volontariamente su telefoni iOS e Android, non accede alla rubrica, non invia SMS e non chiede il numero di telefono all’utente. Per l’assistenza tecnica è attivo il numero verde nazionale 800912491.