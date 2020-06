Meteo, 2 giugno salvo a metà, brevi rovesci nell’entroterra – VIDEO

ANCONA – Ponte del 2 giugno a prova di pioggia per metà nelle Marche. Via libera per chi sceglierà di godersi il mare, ma per chi se ne andrà nell’entroterra per una scampagnata le previsioni sono per cielo poco nuvoloso in mattinata, con la possibilità di brevi rovesci nelle ore più calde della giornata. Su le temperature sia nelle massime che nelle minime.

Cielo poco nuvoloso e perturbazioni nelle aree interne continueranno anche nelle giornate di mercoledì e giovedì, ma poi da venerdì si registrerà un peggioramento.