#Coronavirus: nelle Marche 3 Contagi. La nostra Regione testerà come apripista l’APP Immuni.

Tre nuovi contagi nelle Marche: uno per previncia ad Ancona, Macerata e Pesaro Urbino. L’ultimo bollettino del Gorese Marche, emesso questa mattina, domenica 31 maggio, conferma ancora l’attenuarsi del coronavirus nella nostra regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1150 tamponi: 670 del percorso nuove diagnosi e 480 del percorso guariti.



Intanto le Marche faranno da apripista per l’app Immuni. La ministra per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, ha chiamato ieri il governatore Luca Ceriscioli per informarlo che la nostra regione farà parte del gruppo delle sei in cui verrà avviata la sperimentazione dello strumento, ideato per il tracciamento dei contatti e, dunque, degli eventuali contagi da Covid-19.

È prevista per oggi una call con la titolare del dicastero per definire tutti i dettagli e già dalla prossima settimana si potrebbe partire.

In un primo momento, il governo aveva pensato di coinvolgere nella sperimentazione solo tre regioni – Liguria per il nord, Abruzzo per il centro e Puglia per il sud –, ma negli ultimi giorni si è optato per un ampliamento della platea, coinvolgendo anche le Marche.