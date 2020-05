Revisione al ribasso delle morti per Covid. Nelle terapie intensive ‘solo’ nove ricoverati

ANCONA – Scende il numero dei morti nelle Marche. Il Gores ha infatti comunicato che “è in corso una attività di revisione di tutti i casi di attribuzione incerta di decesso, per cui oggi sono stati sottratti al totale 11 decessi, che da revisione non risultano classificabili come Covid-19 positivi”.

Nella giornata odierna si è registrato un decesso per Coronavirus, si tratta di un 47enne con patologie pregresse di Piandimeleto. Dall’inizio della pandemia il totale delle vittime sale a 987.

La bella notizia sono i “soli” 9 (-4 rispetto a ieri) malati di Coronavirus ricoverati in terapia intensiva. I reparti coinvolti, oltre al Covid Hospital di Civitanova, sono solo altri tre. Solo un mese fa erano 10. Scedono a 78 (-14) i ciroverati in totale. I nuovi guariti sono 9, con il totale che sale a 4.385.

Sono stati 4 i nuovi positivi segnalati oggi nelle Marche. Per quanto riguarda i tamponi resta Pesaro quella più colpita con 2.741 casi (+1), seguita da Ancona con 1.870 (-), Macerata con 1.121 (+3), Fermo con 469 (-) e Ascoli con 290 (-). Sono 232 (-) i casi provenienti a fuori regione. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.879 (-194), e tra loro, 289 (-31) sono operatori sanitari.