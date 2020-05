Percepiva il reddito di cittadinanza, ma spacciava anche droga, arrestato 58enne

PETRIOLO – Un 58enne disoccupato di Petriolo (Macerata), beneficiario del reddito di cittadinanza, è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di marijuana.

L’uomo, senza precedenti penali, è stato visto arrivare in auto nella piazzetta di via Niccolai, più volte segnalata per la frequentazione di tossicodipendenti, e consegnare a un giovane, in cambio di 50 euro, due dosi di marijuana per complessivi 7,5 grammi, contenute in un sacchetto.

Nell’abitazione dell’arrestato sono stati poi recuperati altri 3 kg di marijuana che il 58enne custodiva in varie scatole. All’esterno della casa i carabinieri hanno trovato altre tre piante coltivate per l’essicazione. In attesa dell’udienza di convalida, l’uomo è stato posto ai domiciliari per vendita e detenzione di sostanza stupefacente. La droga è stata sequestrata.