Entro il week end l’ospedale di Camerino è “Covid free” -VIDEO

E’ stata chiusa la rianimazione Covid di Camerino e l’ospedale di Camerino entro la serata di domani dovrebbe essere “Covid free”.

L’arrivo delle prime ambulanze nella giornata di ieri a Civitanova

CAMERINO – E’ stata chiusa la rianimazione Covid di Camerino e l’ospedale della montagna entro la serata di domani dovrebbe essere “Covid free”, poi seguiranno le sanificazioni ed entro breve il nosocomio potrà tornare ad essere punto di riferimento del territorio montano.

In effetti a breve, informa l’area Vasta 3, alcuni pazienti dichiarati guariti dal Coronavirus verranno dimessi, altri trasferiti alla palazzina ex malattie infettive dell’ospedale di Macerata e gli ultimi all’ospedale in fiera, allestito da Guido Bertolaso a Civitanova. All'”astronave” come l’ha definita lo stesso ex capo della protezione civile, attualmente sono ricoverate una persona in terapia intensiva e due in semintensiva. Nella giornata di ieri ci sono stati i primi arrivi.