Coronavirus, un nuovo positivo nelle Marche, le persone ricoverate scendono sotto il centinaio

ANCONA – Positivo solo 1 sui 796 tamponi analizzati nel percorso nuove diagnosi, nelle ultime 24 ore nelle Marche. Lo fa sapere il Gores. Il bilancio dei contagi dunque si aggiorna a 6.719 sulla base di 63.611 campioni analizzati.In aggiunta sono stati esaminati anche 779 tamponi del percorso guariti portando a 1.575 il numero complessivo di test eseguiti.

Calano sotto il centinaio i ricoverati passando dai 103 di mercoledì ai 92 aggiornati. Restano stabili i malati ancora in terapia intensiva, 13, mentre scendono i pazienti non in terapia intensiva da 51 a 39. Crescono invece i guariti/ dimessi da 4272 a 4376.

Le persone in isolamento domiciliare sono 1254, in netto calo rispetto alle 1347 registrate mercoledì.