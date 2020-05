Covid Hospital, ecco i primi pazienti: sette in totale – VIDEO

Arrivano da Camerino i primi due pazienti del Covid Hospital alla fiera di Civitanova Marche, realizzato sotto la consulenza di Guido Bertolaso. Si tratta di una persona ricoverata in terapia intensiva, e un’altra in semi intensiva. Sono 7 in totale i pazienti che verranno ricoverati nei prossimi giorni nell’ospedale “astronave”, come è stato ribattezzato dallo stesso Bertolaso.

Il punto nell’intervista di Linda Cittadini ad Alessandro Maccioni, direttore Area Vasta 3:

La maxi terapia intensiva, voluta dal presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, è stata realizzata dal CISOM (Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta) con donazioni private e un contributo di 5 milioni di euro della Banca d’Italia, per un totale di 12 milioni di euro.

Sono 40 gli operatori sanitari totali che lavorano nelle struttura, tra medici e infermieri, organizzati in tre turni.