Spiagge libere con servizi, ecco il “Modello Pesaro” – VIDEO

Sottomonte, Fiorenzuola, Baia Flaminia, per 2 km circa di spiaggia libera data in affidamento di gestione, non concessione, per la stagione estiva 2020. A carico del Comune bagnini di salvataggio, acqua, allacci e docce. Per il privato, oltre ai servizi, la vigilanza anti assembramento, pulizia della spiaggia e gestione dei bagni chimici.

Ecco la spiaggia libera modello Pesaro nell’estate della pandemia da Covid 19. Il come è un avviso pubblico, anche tramite sito internet del Comune di Pesaro.

