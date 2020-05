Altro picco di dimessi e guariti. Nessun decesso, ‘solo’ due nuovi positivi – FOTO

ANCONA – Quattro province a zero contagi e numero di persone in isolamento in picchiata: la tabella gialla del Gores anche oggi, martedì 26 maggio, fotografa le Marche sulla via della “guarigione” dal Coronavirus. Ed in effetti sono 88 i guariti delle 24 ore, con il totale che sale fino a 4.147. Scendono, seppur di poco, i ricoverati, che oggi sono 108 (-1) e restano 13 quelli in terapia intensiva.

Altra buona notizia il fatto che nelle ultime 24 ore non si sia registrato alcun decesso in regione. E’ la terza volta che succede dall’inizio della pandemia. Il totale delle morti per Coronavirus nelle Marche resta dunque fermo a 996.

Sono stati 2 i nuovi positivi segnalati oggi Un numero identico a quello di ieri, ma con un numero di test effettuati molto maggiore. I tamponi analizzati, infatti, sono stati 576 (ieri erano stati 398), per quanto riguarda le prime diagnosi. più altri 449 del percorso guariti. I nuovi positivi vengono uno dalla provincia di Macerata e l’altro a fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono state 6.718 le persone contagiate nella nostra regione. Resta comunque Pesaro quella più colpita con 2.740 casi (-), seguita da Ancona con 1.870 (-), Macerata con 1.117 (+1), Fermo con 469 (-) e Ascoli con 290 (-). Sono 232 (+1) i casi provenienti a fuori regione. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.582 (-41), e tra loro, 371 (-39) sono operatori sanitari.