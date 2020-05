Post sisma e post covid, l’allarme: “Qui sempre peggio, rischiamo di chiudere” – VIDEO

L’allarme lanciato da Federica Tassi, giovane titolare di un bar ad Arquata del Tronto. “Ho perso il 50% dei clienti, per riaprire dopo il terremoto abbiamo preso dei mutui. La situazione è sempre più difficile”.

La testimonianza di Federica

ARQUATA DEL TRONTO – Dietro i pannelli di plexiglass di protezione e la mascherina sul viso, quello che mandano gli occhi verdi di Federica Tassi, è un grido di allarme. Il suo bar che omaggia nel nome la più antica abitante di queste montagne, la Sibilla, prima del terremoto si trovava a Pretare, frazione di Arquata del Tronto, devastata dal terremoto del 2016, è stato delocalizzato due anni fa nella “Cittadella delle attività” lungo la Salaria, a Pescara del Tronto, altro punto simbolo della grande devastazione di ormai quasi quattro anni fa. Ora il post Covid è un’altra fase di grande difficoltà, a tratti doppia in queste zone. Manca ancora il passaggio che veniva dal Lazio, i confini tra regioni sono ancora blindati in virtù del Dpcm Coronavirus, i cantieri avviati sono pochi e sono partiti lentamente. Un’altra difficoltà che mette a dura prova chi, come Federica, ha deciso di restare e investire sul territorio.