Ansia e stress: gli effetti collaterali del lockdown – VIDEO

ANCONA – Nella fase 2 si fanno i conti con gli effetti collaterali del lockdown. Ansia, stress, problemi del sonno e variazioni delle abitudini alimentari in modo negativo sono solo alcuni dei sintomi collegati alla prolungata e obbligata clausura domestica.

Su questi si è concentrato uno studio comparato condotto in Italia, Spagna e Gran Bretagna dal 24 aprile al 1 maggio che ha coinvolto un campione di 3500 soggetti per ciascun paese. I risultati hanno evidenziato un generale consenso sull’idea che il governo dovrebbe comunicare meglio la strategia per uscire dalla crisi sanitaria ed economica. A pensarla così in Italia è il 64,6% dei soggetti interrogati. Ma a destare preoccupazione sono le stime delle conseguenze del lockdown sulla salute psicologica della popolazione.

Un’attenzione a parte meritano poi i più giovani. Un’indagine condotta dalla Sicupp, la società italiana delle cure primarie pediatriche indica che su circa 2000 pediatri il 98% segnala un aumento di comportamenti problematici nei bambini e nell’80% dei casi in preadolescenti e adolescenti. Ma la fase 2 deve essere un’occasione per porre rimedio a questa situazione e per rendere i ragazzi, in particolare gli adolescenti, parte attiva nel loro percorso di ripartenza.