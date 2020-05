Più che un Bonus: vacanze gratis! Stasera debutta su èTV “QuizziAMO le Marche”: gioca e vinci le tue Vacanze Marchigiane!

Più che un Bonus: vacanze gratis! Da stasera (24 Maggio, ndr) debutta su èTV “QuizziAMO le Marche”: gioca e vinci le tue Vacanze Marchigiane!

Dopo il grande successo di #BuonaseraCasaShow, la Domenica sera su èTV alle ore 21 parte un nuovo format ideato da Filodiffusione di Paolo Filippetti per tenere compagnia i marchigiani usciti dal lock down e desiderosi di tornare a vivere, sorridere e perché no? Fare Vacanze, meglio se regalate!

Ora che la Fase due è entrata ufficialmente nel vivo e si può uscire di casa, Filodiffusione mette in stand by #buonaseracasashow (ma pare sia prevista una superpuntata finale a giugno con il meglio del meglio) e lancia con èTV una nuova esclusiva: dal 24 Maggio parte “QuizziAMO le Marche: gioca e vinci le tue Vacanze!

#QuizziAMO le Marche! Un quiz sulle Marche che ti fa vincere le Marche! Gioca e vinci con noi visite, soggiorni e vacanze nella regione che riassume l’Italia tra eccellenze naturali, artistiche ed eno-gastronomiche!



Vuoi partecipare al nuovo #format di Filodiffusione in onda in esclusiva su ÈTv Marche? E’ semplicissimo! Mettiti alla prova sulla conoscenza della nostra splendida Regione Marche. Rispondi correttamente al test che trovi sulla pagina di Filodiffusione e potrai essere scelto per diventare uno dei concorrenti.

Tanti e prestigiosi i premi: biglietti omaggio per visitare le Grotte di Frasassi, alloggi in splendide location, cene in riva al mare, percorsi benessere, escursioni in bicicletta con pedalata assistita…



Insomma, sei pronto? Sai tutto delle Marche? #QuizziAMO le Marche:-), Un quiz sulle Marche che ti fa vincere le Marche!

Dal 24 Maggio, ogni Domenica sera ore 21.00 su ÈTv Marche canale 12 ed èTV Umbria canale 14

(Conduce Maurizio Socci, ndr)