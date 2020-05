Occhio! Il Coronavirus all’attacco dei #giovani

Occhio! #nofakenews #fontiufficiali #covid all’attacco dei #giovani .

Nell’ultima settimana il 75% dei contagiati colpiti da #coronavurus nella Regione Marche ha meno di 35 anni#fonte Regione Marche

#nonmolliamo l’appello del Presidente Luca Ceriscioli: «È importantissimo non vanificare i risultati ottenuti nei mesi precedenti – afferma il presidente Luca Ceriscioli – e quindi è indispensabile che nella fase 2 delle riaperture tutti continuiamo a rispettare le regole per il contenimento del contagio, soprattutto con l’uso delle mascherine, il rispetto delle distanze e l’attenzione massima a non creare assembramenti.

“Queste regole – continua il Presidente – riguardano tutti, nessuno escluso, i giovani come i più adulti. Non possiamo permetterci di tornare indietro. È responsabilità di ciascuno di noi, nell’interesse di tutti, osservare queste regole»